Лукашенко заявил, что Белоруссия пока не получала от РФ ракеты «Орешник»

Белорусские специалисты заканчивают сборку специальных пусковых установок для ракет «Орешник», которые в дальнейшем поступят от Москвы Минску. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС .

«Когда я погрузился в эту проблему — Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — ред.) меня погрузил, — оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, местные специалисты изготавливают сразу несколько установок, которые можно будет использовать для запуска российского «Орешника».

Ранее Лукашенко рассказал, где именно в Белоруссии будут установлены российские ракеты «Орешник». По его словам, территориально одна из установок будет расположена ближе к Смоленску, но на белорусской стороне.