Лукашенко высказался об участии в выборах президента в 2025 году

Лукашенко об участии в выборах президента: я пойду, если люди решат, что должен

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что причет участие в выборах президента, которые пройдут в 2025 году, если этого захочет белорусский народ, сообщает РИА Новости .

«Я сказал, что если они (люди — ред.) решат, что я должен идти (на выборы — ред.), я пойду», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер пообещал согласиться с выбором людей, если они выберут другого человека на пост главы государства.

Лукашенко назвал мужской должность президента из-за сложности работы главнокомандующего.

Ранее белорусский президент отрицательно отреагировал на вопрос о мобилизации женщин. Он подчеркнул, что нельзя заставлять женщин идти на верную гибель.