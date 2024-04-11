Лукашенко: к мобилизации женщин отношусь очень отрицательно

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отрицательно отреагировал на вопрос о мобилизации женщин, сообщает «Пул Первого» .

По словам президента Беларуси, женщины должны летать в космос, а не быть мобилизованными в ходе военных действий.

«Я против», - заявил Александр Лукашенко.

В случае, если женщину сами захотят в армию, то они могут пойти служить. Но нельзя заставлять женщин идти на верную гибель, добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является захват «хотя бы кусочка» белорусской земли. Поэтому в страну хотят направить войска.