Лукашенко заявил, что Запад хочет отправить войска в Белоруссию

По словам Лукашенко, сейчас идет информационная война, которая прежде всего касается СМИ. Глава государства отметил, что власти делают все, чтобы удержать страну от «горячего» столкновения.

Инициаторами этого являются белорусские оппозиционеры, которые уехали на Запад. Лукашенко считает, что эти люди просят деньги у зарубежных центров принятия решения, но тем больше не интересна война в СМИ. По мнению Лукашенко, Западу нужно совершить что-то горячее, похожее на теракт в «Крокусе», или же вооруженное противостояние в Белоруссии.

«Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска. Они же „власть“» — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер Лукашенко заявил, что передаст президенту России Владимиру Путину данные о людях, которые курировали действия террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». У него есть подозрения, кто является кураторами преступников.