Лукашенко: в «Орешнике» пусковая установка изготавливается в Белоруссии

Минский завод колесных тягачей изготовит пусковую установку для «Орешника», который Россия разместит в Белоруссии, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает РБК .

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами — пусковую. Ну, а ракету бесплатно россияне нам поставят», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, новейшее российское оружие поступит Белоруссии не раньше второй половины 2025 года. Местные военнослужащие ждут поступлений, а сам Лукашенко планирует наблюдать за тем, что из этого получится.

Ранее Лукашенко назвал локации, в которых в будущем могут установить российский «Орешник». Пунктами дислокации станут площадки от размещения стратегических ядерных ракет, но конкретные адреса еще не определены.