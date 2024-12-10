Лукашенко рассказал, где в Белоруссии можно разместить «Орешник»

Белорусский лидер отметил, что на сегодняшний день план размещения российского оружия уже продуман. Конкретные локации еще не выбраны. При этом предполагается, что «Орешник» разместят на площадках от размещения стратегических ядерных ракет.

Лукашенко отметил, что в стране их около 30. Сейчас белорусские власти выбирают наиболее подходящие локации. По его словам, площадки должны находиться на минимальном расстоянии до объектов поражения.

После того, как в Белоруссии определятся с выбором, «Орешник» разместят на площадках и «нацелят», отметил Лукашенко. Белорусский президент напомнил, что цели будет определять именно Минск, а не Москва, но она поможет в эксплуатации.

Ранее Лукашенко попросил «Орешник», который успешно испытали в боевых условиях в Днепропетровске, у президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отметил, что развертывание оружия в Белоруссии будет возможно во второй половине 2025 года.