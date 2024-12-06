сегодня в 17:17

Лукашенко сообщил об угрозе из-за действий НАТО у границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Литва и Польша начали стягивать к белорусской границе в том числе силы НАТО, пишет ТАСС .

По словам белорусского лидера, действия Литвы и Польши создают большую угрозу для его страны.

Лукашенко подчеркнул, что угроза даже больше, чем на границе с Украиной.

Ранее Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности. Свои подписи поставили Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.