Лукашенко сообщил об угрозе из-за действий НАТО у границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Литва и Польша начали стягивать к белорусской границе в том числе силы НАТО, пишет ТАСС.
По словам белорусского лидера, действия Литвы и Польши создают большую угрозу для его страны.
Лукашенко подчеркнул, что угроза даже больше, чем на границе с Украиной.
Ранее Россия и Белоруссия подписали договор о взаимной безопасности. Свои подписи поставили Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.