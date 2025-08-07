Лукашенко сказал, что его настораживает агрессивная политика Польши и Прибалтики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что его настораживают «очень жутко», агрессивно настроенные к государству соседи — Польша, Литва, Латвия и Эстония. Об этом сообщает БЕЛТА .

На совещании по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии лидер республики сказал, что мероприятие проводится в связи с военно-политической обстановкой, складывающейся вокруг государства. Давление на страну ведется в разных направлениях. Больше всего его ощущают спецслужбы государства.

На фоне этого в Белоруссии уделяют внимание работе КГБ и в целом силового блока. Лукашенко заявил, что нужно избавиться от недостатков в работе спецслужб республики, которые обнаружились в 2020 году.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались с 9 на 10 августа 2020 года. Они закончились 27 февраля 2021 года.

Ранее президент Белоруссии прокомментировал неоднозначные высказывания американского коллеги Дональда Трампа по тому, как завершить украинский конфликт. Лукашенко порекомендовал политику «аккуратно подключиться» к ведению переговоров.