Лукашенко дал совет Трампу, как завершить украинский конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал неоднозначные высказывания американского коллеги Дональда Трампа по тому, как завершить украинский конфликт. По его словам, главе США необходимо «аккуратно подключиться» к ведению переговоров, а не выдвигать ультиматумы, сообщает « Царьград ».

Называть разные сроки ультиматумов неправильно — так политику не проводят. Если Трамп хочет добиться мира, ему нужно подключиться к урегулированию осторожно, основательно, считает Лукашенко.

Между Украиной и Россией проводится вооруженное столкновение. Указывать что-либо РФ не выйдет, поскольку это ядерная держава, добавил президент Белоруссии.

«Слушайте, ну это просто смех вызывает», — добавил Лукашенко.

Ранее Трамп выдвинул РФ ультиматум. Он потребовал от Москвы заключить мир с Киевом в течение 50 суток. В противном случае пообещал ввести санкции и вторичные пошлины против партнеров РФ. Потом Трамп уменьшил срок ультиматума до 10 суток.