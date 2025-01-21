Лукашенко рассказал о вооруженных бандах у границ Белоруссии

Вблизи границ Белоруссии действуют «вооруженные банды», которые представляют угрозу. За ними следят спецслужбы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «БелТА» .

Политик назвал безопасность страны приоритетной задачей. Потому вопросы обороны крайне важны, как отметил Лукашенко.

Он добавил, что сейчас на границе Белоруссии наблюдаются угрозы в виде «вооруженных банд». За ними наблюдают спецслужбы.

«Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть», — сказал Лукашенко.

Однако, как отметил белорусский президент, в полной мере обеспечить безопасность в стране можно только во взаимодействии с самими гражданами. Он призвал жителей информировать правоохранителей в случае обнаружения чего-то странного и неординарного.

Ранее Лукашенко отметил, что белорусская оппозиция, которая находится за рубежом, разрабатывает планы по вооруженному нападению на республику. Для этого, по его словам, в Польше создаются спецотряды.