Лукашенко рассказал о вооруженных бандах у границ Белоруссии
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Вблизи границ Белоруссии действуют «вооруженные банды», которые представляют угрозу. За ними следят спецслужбы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».
Политик назвал безопасность страны приоритетной задачей. Потому вопросы обороны крайне важны, как отметил Лукашенко.
Он добавил, что сейчас на границе Белоруссии наблюдаются угрозы в виде «вооруженных банд». За ними наблюдают спецслужбы.
«Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть», — сказал Лукашенко.
Однако, как отметил белорусский президент, в полной мере обеспечить безопасность в стране можно только во взаимодействии с самими гражданами. Он призвал жителей информировать правоохранителей в случае обнаружения чего-то странного и неординарного.
Ранее Лукашенко отметил, что белорусская оппозиция, которая находится за рубежом, разрабатывает планы по вооруженному нападению на республику. Для этого, по его словам, в Польше создаются спецотряды.