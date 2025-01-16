Лукашенко: польские отряды для войны с РБ могут направить против поляков

Специальные польские отряды, которые подготавливают для нападения на Белоруссию, в итоге могут применить оружие и против самих поляков, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает ТАСС .

Он отметил, что оппозиция, которая находится за рубежом, разрабатывает планы по вооруженному нападению на республику со стороны Польши. Лукашенко отметил, что для этого готовят отряды, причем давно.

Президент Белоруссии уверен, что эти польские отряды в один момент могут задействовать против самих поляков.

«Они на территории Польши, и оружие они еще могут использовать против поляков», — отметил белорусский лидер.

Ранее госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович заявил, что Запад хочет забрать приграничные районы Белоруссии. По его словам, после нападения туда хотят ввести «миротворцев».