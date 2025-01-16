Экстремисты и миротворцы: как Запад хочет забрать приграничные районы Белоруссии

Госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович заявил, что Запад рассматривает возможность захвата одного или нескольких приграничных районов Белоруссии с привлечением местных экстремистских формирований, а затем ввода туда «миротворцев», сообщает «СБ. Беларусь сегодня» .

По его словам, западные страны продолжают активно поддерживать беглых экстремистов и другие подконтрольные им деструктивные силы, с использованием которых хотят свергнуть в республике действующую власть. Боевиков готовят для «белорусской освободительной армии».

Вольфович уточнил, что в Польше для этих целей развернут командно-координационный центр, создается «боевое крыло». На Украине идет военно-диверсионная подготовка членов экстремистских формирований, созданных из белорусских радикалов. Они в том числе участвуют в боях против ВС РФ в зоне СВО, где получают боевой опыт. Их личности установлены.

«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории „свободной“ и вводу туда западными странами некоего „миротворческого“ контингента», — заявил госсекретарь белорусского Совбеза.

Как отметил Вольфович, спецслужбы Украины также занимаются дистанционной вербовкой «сочувствующих» белорусов, чтобы те помогали собирать интересующую киевский режим информацию, а еще совершали различные противоправные действия.

Кураторы просят завербованных граждан прислать фото и видео с мест дислокации подразделений белорусской армии. Некоторым говорят сделать схрон с оружием и взрывчаткой, а другим — воспользоваться подобными тайниками и устроить теракт.