Лукашенко рассказал, когда «Орешник» поступит на вооружение белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва передала Минску российский комплекс «Орешник». Он скоро поступит на вооружение белорусской армии, сообщает ТАСС .

Лукашенко выступил в Совете Федерации. По его словам, РФ передала Белоруссии тактическое ядерное оружие. Белорусская армия скоро получит «Орешник».

По словам президента, он уже обсудил со своим коллегой Владимиром Путиным место размещения российских комплексов в Белоруссии на переговорах 13 марта.

Лукашенко уточнил, что Минск планирует получить несколько ракет «Орешник». Он также добавил, что пусковую часть к ним производят в Белоруссии.

Белорусский лидер накануне прибыл в Москву с официальным визитом. Он провел встречу с Путиным. По итогам переговоров лидеров двух стран был подписан ряд документов и проведена пресс-конференция.