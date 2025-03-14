Лукашенко: Путину тайно звонили с Украины

С президентом РФ Владимиром Путиным тайно связывались украинские представители, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости .

По его словам, «надо разговаривать с теми, кто этого хочет». Лукашенко уточнил, что Путину «тайно звонили с Украины».

«Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии не стал уточнять, с кем именно Путин разговаривал. По его словам, так как это непубличная информация, надо ждать, когда ее обнародует российский лидер.

Также, по словам Лукашенко, в Киеве сейчас нет договороспособных политиков. Кроме того, белорусский президент рассказал, как он относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Володя как сын мне был. Но поступил как гнида», — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Путин готов обсудить с президентом США Дональдом Трампом перемирие в украинском кризисе. Но оно должно вести к долгосрочному миру.