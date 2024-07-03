Лукашенко признался, отчего просыпается в холодном поту

В День независимости Белоруссии президент страны Александр Лукашенко заявил, что самое трудное для настоящего главы государства — это высокое доверие сограждан. По словам политика, он всегда думает над тем, «как бы не подвести» народ, сообщает RT .

«Каждый день утром, вечером, ночью ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: «Тебе же доверили. Как бы не подвести», — поделился белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт выразила надежду, что Лукашенко вновь выдвинется на пост главы государства в 2025 году. Она также понадеялась, что однажды политик опубликует свои мемуары.