Команда Лукашенко настаивает, чтобы он переизбрался в 2025 г

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт дала интервью передаче «Скажи, не молчи». В выпуске она выразила надежду, что белорусский президент Александр Лукашенко напишет книгу и вновь выдвинется на пост главы государства в 2025 году, сообщает «Царьград» .

Эйсмонт поделилась, что сейчас у политика очень много работы, и в ближайшее время написание книги мемуаров Лукашенко не планирует. Однако она надеется и верит, что однажды такое издание выйдет в свет.

У главы пресс-службы также поинтересовались, будет ли Александр Лукашенко выдвигать свою кандидатуру на президентскую гонку в 2025 году.

«Мы очень этого хотим. Более того, скажу где-то резко: мы настаиваем, чтобы это было так. Это все наши люди. Нас миллионы, и мы настаиваем», — ответила Наталья Эйсмонт.

Вместе с тем пресс-секретарь Лукашенко отметила, что решение об участии в выборах будет принимать только политик лично.