Лукашенко: посещение Путиным Белоруссии — это хороший сигнал
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Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал приезд президента России Владимира Путина в Минск хорошим сигналом, сообщает пресс-служба Кремля.
Лукашенко отметил, что провел переговоры с Путиным в узком и расширенном составах. Он выразил признательность российскому лидеру, что он нашел время в своем плотном графике, чтобы приехать в Минск.
«Это хороший сигнал. И не только сигнал», — заявил Лукашенко.
Путин отправился в Белоруссию на два дня. Рабочая встреча проходит по приглашению главы республики. Переговоры проходили во Дворце Независимости в Минске.