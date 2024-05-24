Лукашенко отметил, что провел переговоры с Путиным в узком и расширенном составах. Он выразил признательность российскому лидеру, что он нашел время в своем плотном графике, чтобы приехать в Минск.

«Это хороший сигнал. И не только сигнал», — заявил Лукашенко.

Путин отправился в Белоруссию на два дня. Рабочая встреча проходит по приглашению главы республики. Переговоры проходили во Дворце Независимости в Минске.