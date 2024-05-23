Владимир Путин прибыл в Минск с официальным визитом

Лидер проведет в Минске два дня. Александр Лукашенко встретил своего коллегу в аэропорту. В Кремле уточнили, что встреча проходит по приглашению главы республики.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что на четверг намечено «обширное общение» глав двух государств, а в пятницу «будет целый день этого официального визита». В пресс-службе Лукашенко добавили, что переговоры состоятся во Дворце Независимости в Минске в узком и расширенном составах.

Стороны, вероятно, обсудят развитие комплекса отношений России и Белоруссии В частности, на повестке дня встанут вопросы торговли, безопасности и взаимодействия в гуманитарной сфере. В центре внимания будут международная повестка, обстановка в регионе, а также совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.