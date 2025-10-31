Лукашенко подтвердил скорое размещение российского «Орешника» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что уже в декабре 2025 года на территории его страны будет установлено новейшее российское оружие «Орешник». По словам белорусского лидера, этот факт можно расценить как предупреждение для зарубежных стран о том, что лучше «не нарываться», сообщает Belta .

«„Орешник“ — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом — ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что зарождение украинского конфликта происходило на его глазах. Он видел, как представители киевского режима на Донбассе гнобили, убивали и травили русскоязычное население.

Лукашенко также рассказал, что в свое время на минской площадке были достигнуты определенные соглашения, однако западные оппоненты решили действовать обманным путем, что в итоге привело к текущим событиям.

«Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее», — сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт официально подтвердила планы по размещению российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории республики в декабре 2025 года.

