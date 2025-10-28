В Минске назвали дату постановки на боевое дежурство комплекса «Орешник»

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт официально подтвердила планы по размещению российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории республики в декабре 2025 года, сообщает РИА Новости .

«Да, подтвердить могу. Как раз сегодня был доклад военных президенту по этому вопросу. Военные подтвердили — будет в декабре», — заявила Эйсмонт в ответ на запрос агентства.

Решение о размещении было принято после обращения Александра Лукашенко к Владимиру Путину в декабре 2024 года с просьбой о размещении новейшего российского вооружения. Российский лидер тогда поддержал эту инициативу, отметив возможность развертывания комплекса во второй половине 2025 года. Уже 8 августа этого года Лукашенко сообщил о начале работ по обустройству первых позиций для «Орешника».

Успешные испытания новейшей ракеты средней дальности были проведены Россией в ноябре прошлого года, а ее применение против объектов ВПК Украины стало ответом на использование американского и британского оружия.