сегодня в 18:40

Лукашенко: «Орешник» заступил на дежурство в Белоруссии 17 декабря

Белоруссия получила российский ракетный комплекс «Орешник», он заступил на боевое дежурство в республике с 17 декабря. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости .

«Орешником» оборудованы уже несколько позиций. Лукашенко подчеркнул, что военное сотрудничество с Москвой обеспечивает защиту Белоруссии.

Также президент рассказал, что Союзное государство занимается реализацией комплекса мер стратегического сдерживания. Белоруссия станет первым эшелоном реагирования в случае обострения конфликта, дальше в борьбу включится Россия.

Лукашенко добавил, что Москва и Минск договорились помогать друг другу в интересах двух народов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал сроки постановки ракет «Орешник» на боевое дежурство в ВС РФ. Он отметил, что это произойдет до конца 2025 года.

