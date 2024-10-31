Лукашенко объявил единственное требование Белорусии в переговорах по Украине

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть одно требование, если начнутся переговоры России и Украины. По его словам, белорусская сторона должна быть представлена за столом переговоров.

С таким заявлением Лукашенко выступил на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. По словам белорусского президента, участие Минска в переговорах по Украине — это «вопрос гарантий безопасности» страны.

«Наш интерес — Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта на Украине. <…> Больше мы ничего не требуем в этом плане», — сказал белорусский лидер.

В ходе конференции Лукашенко также заявил, что объявление персоной нон-грата генсека ООН Антониу Гутерриша противоречит принципам демократии.