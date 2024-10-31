Лукашенко заступился за генсека ООН

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что объявление персоной нон-грата генсека ООН Антониу Гутерриша идет вразрез с демократическими принципами. Глава республики сообщил об этом на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата генерального секретаря ООН за его принципиальную позицию, которую он, наконец-то из всех, которые были генсеки, откровенно высказал?» — спросил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что в наши появилась «демократия для себя» и «демократия на экспорт». Лукашенко добавил, что происходящее на Ближнем Востоке и на Украине не объяснить никакими демократическими ценностями.

Ранее МИД Украины назвал «неправильным» решение Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. До этого Израиль объявил генсекретаря ООН персоной нон-грата и обвинил его в «поддержке террористов».