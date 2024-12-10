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Лукашенко назвал события в Сирии уроком для Белоруссии

Сегодняшние события в Сирии, где идет борьба основных мировых игроков, являются уроком для Белоруссии, такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА .

«В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Это для нас урок», — заявил Лукашенко.

Лукашенко считает, что Белоруссия должна извлечь урок и сама определить собственную судьбу. По словам белорусского лидера, власти должны беречь страну.

Лукашенко также отметил, что много лет назад Сирия стала своеобразным полигоном для испытаний.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад сложил свои полномочия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. По его мнению, Асад сам принял решение уволиться.