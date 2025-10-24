Лукашенко назвал отсидевших чиновников лучшими

Белорусские чиновники, которые находились «в местах не столь отдаленных», после освобождения становятся «золотыми людьми», заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, побывавшие в колонии госслужащие проявляют большую работоспособность и «горы сворачивают», сообщает «Пул Первого» .

Лукашенко порассуждал об этом, когда критиковал подчиненных за «ужасающую ситуацию» в Витебской области. Президент отчитал чиновников за «пьянство и безответственность», которые происходят в регионе. По словам Лукашенко, после прочтения отчета про Витебскую область ему стало «плохо вообще».

В связи с этим белорусский лидер высказался и о чиновниках, которые побывали в исправительной колонии.

«Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области… Ужасная безответственность снизу доверху. А мы нижний слой взяли — чем дышат начальники, я знаю. Я только что сказал: от страху, когда требуешь и прочее… А, не дай бог, где-то побудет в местах не столь отдаленных — золотой человек. Золотой человек, поверьте. Я вот наблюдаю за этим — только и знаю: один пришел, попросил: „Того отпусти — он будет там работать“, третий, пятый… Горы сворачивают, все могут. Ну почему вы не делаете это в спокойном режиме?» — поинтересовался Александр Лукашенко.

