Лукашенко стало плохо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитал чиновников из-за «ужаснейшей ситуации» в Витебской области. По словам политика, ему стало «вообще плохо», потому что региональные власти проявляют «ужаснейшую безответственность», сообщает «Пул Первого» .

«Мы анализируем ситуацию в Витебской области — я об этом вам доложу сейчас. Она печальная… Она хуже, чем где-либо. И даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что давно возглавляет страну, но «не забронзовел» за это время. По словам Лукашенко, он получил отчет в том числе от спецслужб о жизни рядовых граждан в Витебской области. После прочтения доклада президенту «стало плохо», признался он.

«Мне стало плохо вообще. Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области — ужаснейшая ситуация снизу доверху», — сказал глава Белорусии.

Александр Лукашенко также упрекнул белорусских чиновников за плохую работу и назвал непозволительными «пьянство и безответственность» в Витебской области.

