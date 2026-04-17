Лукашенко дал интервью RT о сделке по Украине и ядерном оружии

Президент Беларуси обсудил с Риком Санчесом отношения с США и ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью ведущему RT Рику Санчесу, в котором затронул внешнюю и внутреннюю политику, включая условия сделки по Украине и тему ядерного оружия.

Интервью состоялось 17 апреля. Александр Лукашенко ответил на вопросы о возможной будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом, отношениях с Евросоюзом и ситуации вокруг Украины.

Глава государства также высказался о ядерном оружии, выборах в Беларуси в 2020 году и рассказал о контактах с мировыми лидерами.

Отдельно Лукашенко поразмышлял о будущем страны после своего ухода с поста президента.

Рик Санчес отметил, что разговор прошел в формате открытого обмена мнениями без ограничений по темам.

