Литва запросила у ЕС более 30 млн евро на охрану подводных энергокабелей
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что для охраны подводных энергетических кабелей балтийской республике нужно более 30 млн евро, власти страны рассчитывают получить финансирование от Евросоюза, пишет ТАСС.
«Реальная потребность на охрану критической инфраструктуры морских кабелей, которая подсчитана с учетом сегодняшней ситуации, составляет от 32 млн до 34 млн евро», — отметил он.
По его словам, эти деньги были бы направлены на физическую и технологическую защиту кабелей.
Ранее береговая охрана Финляндии заявила об обрыве российского подводного кабеля, который произошел в исключительной экономической зоне страны. Как написало ведомство, судно из РФ ведет ремонт оборванного кабеля в Финском заливе.