сегодня в 06:19

Литва запросила у ЕС более 30 млн евро на охрану подводных энергокабелей

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что для охраны подводных энергетических кабелей балтийской республике нужно более 30 млн евро, власти страны рассчитывают получить финансирование от Евросоюза, пишет ТАСС .

«Реальная потребность на охрану критической инфраструктуры морских кабелей, которая подсчитана с учетом сегодняшней ситуации, составляет от 32 млн до 34 млн евро», — отметил он.

По его словам, эти деньги были бы направлены на физическую и технологическую защиту кабелей.

Ранее береговая охрана Финляндии заявила об обрыве российского подводного кабеля, который произошел в исключительной экономической зоне страны. Как написало ведомство, судно из РФ ведет ремонт оборванного кабеля в Финском заливе.