Обрыв российского подводного кабеля произошел в Финском заливе

Береговая охрана Финляндии заявила об обрыве российского подводного кабеля, который произошел в исключительной экономической зоне страны, сообщает РБК .

Как написало ведомство в соцсети X, сейчас судно из РФ ведет ремонт оборванного кабеля в Финском заливе. Работы стартовали в субботу, за ними следит сторожевое судно Turva.

Обрыв случился «некоторое время назад», какой именно кабель поврежден — неизвестно. Замкомандующего береговой охраной залива Микко Хирви заявил, что все подробности следует уточнять «у российских властей или владельцев кабеля».

Проведение ремонта — это санкционированная операция, российская сторона заранее уведомила о произошедшем.

Замкомандующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин подчеркнул, что российское ведомство контролирует выполнение работ согласно условиям разрешения.