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В КНДР провели совещание после провокации по нарушению суверенитета

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел совещание по вопросам обороны и безопасности после не названной «серьезной провокации по нарушению суверенитета» республики, сообщает ТАСС.