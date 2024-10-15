Лидер КНДР Ким Чен Ын провел совещание по вопросам обороны
В КНДР провели совещание после провокации по нарушению суверенитета
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел совещание по вопросам обороны и безопасности после не названной «серьезной провокации по нарушению суверенитета» республики, сообщает ТАСС.
В совещании приняли участие главы министерств обороны, госбезопасности, Генштаба армии, разведки и партийные лидеры.
Начальник Главного разведывательного управления сообщил о «провокации с нарушением суверенитета» страны.
«Товарищ Ким Чен Ын обозначил важные задачи в отношении сил сдерживания войны», — сказано в сообщении.
Ранее Пхеньян сделал «последнее предупреждение» Сеулу из-за распространения Южной Кореей листовок в столице республики.