Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, зачем главе киевского режима Владимиру Зеленскому прямые переговоры с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Зачем зеленая тля ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счет авторитета присутствующих», — написал Медведев в Telegram-канале.

Есть и другие причины. Зеленский хочет отсрочить выборы президента на Украине, поэтому старается показать, что он легитимен, ведь ведет беседу со «старшими и опасными дядями». Также он хочет дать сигнал националистическим элитам, что его не стоит менять.

Еще одна важная причина — глава киевского режима хочет получить право на продолжение разворовывания военного бюджета страны. Фактом встречи с Путиным и Трампом он намерен закрепить мысль, что вправе подписывать бумаги.

«В отношении последнего вывода зеленое членистоногое ошибается. Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. История — безжалостный дезинсектор», — заключил Медведев.

Ранее Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с главами РФ и США. По словам главы киевского режима, он готов ко встрече в формате «Трамп — Путин — я», но в целом может поучаствовать в «любом формате» взаимодействия.