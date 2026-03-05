Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на аналогичную позицию США, сообщает «Царьград» .

Он подтвердил, что Россия остается приверженной договоренностям, достигнутым на Аляске. По его словам, речь идет об инициативах, предложенных американской стороной.

«Мы, еще раз хочу это подтвердить, полностью привержены договоренностям Аляски. Американские коллеги хорошо знают, о чем идет речь, поскольку это были их предложения. И мы на этой позиции остаемся, надеясь, что и наших американских коллег никто с этого истинного пути не собьет, несмотря на все старания (председателя Еврокомиссии — ред.) Урсулы фон дер Ляйен, (генсека НАТО — ред.) Марка Рютте и прочих хозяев киевского режима», — заявил Сергей Лавров.

Министр выразил надежду, что Соединенные Штаты сохранят курс на мирное решение конфликта. Заявление прозвучало во время круглого стола, посвященного урегулированию ситуации на Украине.

Российско-американский саммит в Анкоридже на Аляске прошел в августе 2025 года. Встреча была посвящена поиску путей завершения украинского конфликта, в ней приняли участие президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп.

Ранее Лавров заявлял, что США ввели санкции против РФ спустя уже 2-3 недели после Анкориджа.

