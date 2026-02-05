Лавров заявил, что российские компании вытесняются из Венесуэлы

В интервью, приуроченном ко Дню дипломатического работника, он подчеркнул, что подобные действия начали активно предприниматься после событий в Венесуэле.

«Вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании пытаются из Венесуэлы убрать», — отметил Лавров.

Ранее он также обратил внимание на то, что российскую нефть запрещают покупать всем.

В ночь на 3 января США нанесли удары по Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес и доставили их в Нью-Йорк, где им были предъявлены обвинения в «наркотерроризме». Обязанности президента Венесуэлы исполняет Делси Родригес.

