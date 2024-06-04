Лавров высказался об изъятии паспорта у экс-офицера США Скотта Риттера

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с изъятием паспорта у бывшего офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера. Глава дипведомства отметил, что Россия ничем не может ему помочь, сообщает РИА Новости .

«Скотт Риттер — не наш гражданин, по крайней мере, он не обращался за российским гражданством, поэтому мы предпринимать ничего не можем с точки зрения юридической, но оценку нашу, наверное, несложно угадать», — заявил Лавров.

По его словам, ситуация с Риттером — это еще один пример того, как США превратились в полицейское государство, хотя позиционируют себя как лидер мировой демократии.

У Риттера изъяли паспорт сотрудники таможенно-пограничной службы США. Так бывшему офицеру не дали выехать на Петербургский международный экономический форум.

В аэропорту Нью-Йорка им заинтересовались три офицера таможенного управления полиции. Далее правоохранители забрали сумки бывшего военного из самолета, после чего его вывели с территории воздушной гавани.