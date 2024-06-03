Высадили из самолета и забрали паспорт: Риттер не смог улететь в Россию

Власти США не выпустили американского эксперта из страны на ПМЭФ

Власти США не выпустили американского политического и военного эксперта Скотта Риттера из страны для участия в российском Международном экономическом форуме, пишет ТАСС .

«Правительство США сняло меня с рейса и конфисковало мой паспорт. На этот раз я ни в какую Россию не лечу. Госдеп изъял мой паспорт», — сообщил медиаэксперт агентству.

Риттер отметил, что его высадили прямо из самолета по указанию американского внешнеполитического ведомства без объяснения таких действий.

Автор материалов для российских СМИ и комментатор планировал принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он должен был лететь из Нью-Йорка в Стамбул и оттуда в Россию.