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Скот Риттер заявил, что его недопуск на ПМЭФ объяснили «приказом Госдепа»

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что в аэропорту Нью-Йорка им заинтересовались три офицера таможенного управления полиции. Стражи порядка забрали его паспорт и не дали Риттеру вылететь в Россию на ПМЭФ-2024, сообщает RT .

Далее правоохранители забрали сумки бывшего офицера из самолета, после чего его вывели с территории воздушной гавани. По словам Риттера, полицейские «оставили себе» его паспорт.

«На вопрос, почему, они ответили: „Приказ Государственного департамента“, — заявил экс-разведчик ВС США.

Скотт Риттер хотел прилететь на Петербургский международный экономический форум. Госдепартамент, в свою очередь, не стал комментировать изъятие паспорта у Риттера.