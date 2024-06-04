«Ответили: „приказ Госдепа“»: Риттер раскрыл, как его не выслали из США на ПМЭФ
Скот Риттер заявил, что его недопуск на ПМЭФ объяснили «приказом Госдепа»
Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что в аэропорту Нью-Йорка им заинтересовались три офицера таможенного управления полиции. Стражи порядка забрали его паспорт и не дали Риттеру вылететь в Россию на ПМЭФ-2024, сообщает RT.
Далее правоохранители забрали сумки бывшего офицера из самолета, после чего его вывели с территории воздушной гавани. По словам Риттера, полицейские «оставили себе» его паспорт.
«На вопрос, почему, они ответили: „Приказ Государственного департамента“, — заявил экс-разведчик ВС США.
Скотт Риттер хотел прилететь на Петербургский международный экономический форум. Госдепартамент, в свою очередь, не стал комментировать изъятие паспорта у Риттера.