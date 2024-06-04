Это частный паспорт: Госдеп о недопуске Риттера в Россию

сегодня в 05:22

Вашингтон отказался комментировать скандал с высадкой эксперта из самолета

Госдеп США не стал комментировать ситуацию с изъятием паспорта американца Скотта Риттера, которого высадили из самолета за намерение лететь на ПМЭФ-2024 в Россию, пишет ТАСС.

«Мы не можем давать комментарии о статусе паспорта гражданина США, являющегося частным лицом», — сообщили агентству в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее власти США не выпустили американского политического и военного эксперта из страны для участия в Петербургском Международном экономическом форуме.

Он должен был лететь из Нью-Йорка в Стамбул и оттуда в Россию, но Скотта Риттера сняли с рейса и изъяли его паспорт.