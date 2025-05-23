Лавров: вопрос легитимности Зеленского будет решающим при подписании документов

Вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского будет иметь решающее значение в случае подписания Москвой и Киевом документов по урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

Министр отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин обозначил позицию России, касающуюся легитимности Зеленского. При этом Москва не отказывается от контактов с ним и его соратниками.

Россия готова продолжать диалог с Украиной, согласовывая принципы урегулирования. Однако, как подчеркнул Лавров, при подписании документов с Киевом встанет важный вопрос легитимности Зеленского.

Министр считает, что если со стороны Украины документы об урегулировании подпишут те, «чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает», то новая администрация может усомниться в достигнутых с РФ договоренностях.

Также Лавров подчеркнул, что второй раунд переговоров с Киевом точно состоится. Сейчас РФ составляет меморандум по урегулированию кризиса. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что работа над ним ведется динамично.