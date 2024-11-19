Лавров: Россия строго привержена концепции недопущения ядерной войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна строго придерживается концепции недопущения ядерной войны. По его словам, для этого и нужно ядерное оружие — чтобы не допустить эскалации, сообщает ТАСС .

«Мы убеждены, что ядерное оружие — это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны», — заявил Лавров на саммите G20 в Бразилии.

Ранее Минобороны России завило, что ВСУ ударили шестью дальнобойными ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Силы ПРО сбили пять ракет, еще одна была повреждена.

По мнению Лаврова, удары ракетами ATACMS по территории Брянской области — это сигнал, что Запад хочет эскалации конфликта. Он считает, что без участия США подобная атака на Россию была бы невозможна.

Глава МИД РФ также надеется, что западные страны внимательно прочитают обновленную ядерную доктрину России во всей ее полноте.