Лавров об ударах ATACMS по Брянской области: Запад хочет эскалации

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удары ракетами ATACMS по территории Брянской области — это сигнал, что Запад хочет эскалации конфликта. Об этом сообщает ТАСС .

Такое заявление дипломат сделал на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

Он считает, что без участия США подобная атака на Россию была бы невозможна. Лавров также надеется, что западные страны внимательно прочитают обновленную ядерную доктрину РФ во всей ее полноте.

Ранее Минобороны России завило, что ВСУ в ночь на вторник ударили шестью дальнобойными ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Силы ПРО сбили пять ракет, еще одна была повреждена.