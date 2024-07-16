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Лавров: Россия готова к поиску баланса интересов по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова искать баланс интересов по урегулированию текущего кризиса на Украине, сообщает РИА Новости .

Политик в ходе заседания Совета Безопасности ООН отметил, что это станет возможно при согласовании взаимных гарантий и договоренностей, а также при учете современных геостратегических условий в Евразии.

При этом, по словам Лаврова, Европа рискует отстать от данного исторического процесса.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча политиков продлилась свыше 2,5 часа и прошла при участии делегаций обеих стран.