Фото - © Вид земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в п. Новый м.о. Егорьевск/Комитет по конкурентной политике Московской области

Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 23 по 27 июня комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 144 объекта. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Орехово-Зуевском, Егорьевск, Клин, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Орехово-Зуевском г. о. — более 79 лотов, в м. о. Егорьевск — более 37 лотов, а в г. о. Клин — более 38 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Егорьевск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 15 соток, расположенный в поселке Новый. Срок аренды 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет 33 041 руб./год.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в Орехово-Зуевском г. о. в аренду 12 земельных участков, в собственность 30 земельных участков;

в м. о. Егорьевск в аренду 19 земельных участков, в собственность 13 земельных участков;

в г. о. Клин в аренду 58 земельных участков, в собственность 12 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.