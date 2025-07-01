Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 700 тыс рублей

В Минэкологии Московской области подвели предварительные итоги работы по пресечению попыток незаконного оборота строительных отходов и грунтов в июне. Большинство фактов нарушений выявлено с помощью средств фотофиксации, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего в июне камерами было установлено 234 незаконных перевозки. Общая сумма штрафов по зафиксированным нарушениям превысила 700 тысяч рублей. Всего же с начала года санкции за нелегальную транспортировку строительных отходов составили уже почти 5,5 миллиона рублей. При этом хочу отметить, что сумма штрафов для нас не является самоцелью. Работа направлена на то, чтобы сделать незаконную транспортировку экономически невыгодной», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Помимо этого, министр сообщил, что в ходе надзорных мероприятий была пресечена деятельность 4 незаконных пунктов приема строительных отходов в Домодедове, Красногорске и Раменском округе, все нарушители привлечены к административной ответственности. Борьба с незаконным оборотом строительного мусора продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.