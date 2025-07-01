В Подмосковье завершили комплексное благоустройство дворов

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:24

В рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» завершено комплексное благоустройство 200 дворовых территорий в Московской области. Благоустройство включает комплекс мероприятий по обновлению дворовых пространств, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Специалисты выполняют:

ремонт дорожного покрытия проездов и пешеходных дорожек;

озеленение территорий;

модернизацию парковочных мест;

обновление малых архитектурных форм.

Наибольшее количество завершенных работ в городских и муниципальных округах:

Люберцы — 22 двора;

Богородский — 14 дворов;

Красногорск — 10 дворов;

Раменский — 9 дворов;

Реутов — 9 дворов.

Ранее зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что контролировать процесс будем в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики будут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации.

В планах на текущий год — реализация программы благоустройства 565 дворов. Работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком.

Подробнее с адресной программой можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.