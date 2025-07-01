В Подмосковье завершили комплексное благоустройство дворов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» завершено комплексное благоустройство 200 дворовых территорий в Московской области. Благоустройство включает комплекс мероприятий по обновлению дворовых пространств, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Специалисты выполняют:
- ремонт дорожного покрытия проездов и пешеходных дорожек;
- озеленение территорий;
- модернизацию парковочных мест;
- обновление малых архитектурных форм.
Наибольшее количество завершенных работ в городских и муниципальных округах:
- Люберцы — 22 двора;
- Богородский — 14 дворов;
- Красногорск — 10 дворов;
- Раменский — 9 дворов;
- Реутов — 9 дворов.
Ранее зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что контролировать процесс будем в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики будут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации.
В планах на текущий год — реализация программы благоустройства 565 дворов. Работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком.
Подробнее с адресной программой можно ознакомиться на официальном сайте министерства.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.