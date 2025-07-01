Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «ЦРМ.ЛИДС» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «ЦРМ.ЛИДС» на сумму 170 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг по предоставлению займов без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала наименование лица, оказывающего финансовые услуги.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дела по признакам нарушения части 1 статьи 18, части 1 статьи 28 закона о рекламе и вынесло решения.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решения послужили основанием для привлечения ООО «ЦРМ.ЛИДС» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.