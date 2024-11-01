Лавров раскритиковал сотрудничество Турции и Украины

Ситуация, когда Турция продолжает продавать Украине оружие, вызывает недоумение. При этом Анкара заявляет, что готова предоставить помощь в урегулировании кризиса между двумя государствами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

Турция не прекращала работать с Украиной в военно-технической области. ВСУ применяют поставляемое Анкарой оружие и технику для совершения убийств россиян — как солдат, так и мирных жителей, отметил дипломат.

При этом Кремль ценит шаги Турции по содействию в урегулировании. Москва готова завершить конфликт, но должна произойти не «заморозка», а полноценное его решение. Необходимо устранить первопричины кризиса, среди которых угрозы безопасности РФ, нарушение прав русских людей, которые живут на Украине.

Ранее в Россию привезли сливочное масло из Турции. Это произошло после удорожания продукта внутри РФ.