Россиянам привезли сливочное масло из Турции на фоне его рекордного подорожания

В Россию завезли пробную партию сливочного масла из Турции. Вскоре 20 тонн турецкого продукта хотят выставить на прилавки российских магазинов, сообщает Mash .

Поставка носит тестовый характер — ритейлеры хотят изучить, как покупатели отнесутся к турецкому маслу. Вскоре Россия также закупит этот продукт у Киргизии, Азербайджана, Индии и Ирана.

С начала 2024 года 11 государств начали продавать России свое сливочное масло. По данным Россельхознадзора, в этом году в стране также выросло и собственное производство продукта — с 371 000 до 384 000 тонн.

За год сливочное масло подорожало в России более чем на 20%. Эксперты объясняют это ростом себестоимости продукта.

Недавно в одном из российских магазинов нашли пачку масла по цене более 600 рублей.