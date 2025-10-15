Лавров: процесс переговоров, начатый РФ и США на Аляске, не завершен

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе саммита РФ и США на Аляске стороны изложили свою позицию касательно урегулирования украинского кризиса. Министр подчеркнул, что аляскинский процесс еще не завершен, Москва ждет ответ на его предложение, сообщает «Коммерсант» .

Лавров отметил, что на саммите было достигнуто взаимное понимание. Между тем американский президент Дональд Трамп заявил, что ему нужно посоветоваться с союзниками по вопросу Украины. Глава МИД РФ предположил, что эти консультации, видимо, все еще продолжаются.

Также Лавров подчеркнул, что американский лидер на переговорах заявил о нежелании эскалации конфликта, так как это в том числе нанесет ущерб перспективам нормализации отношений Москвы и США.

Также в ходе саммита Росии передали некое «предложение», она изложила свою позицию, «заключающуюся в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации», отметил Лавров. Сейчас Кремль ждет реакцию «на наш ответ на их предложение».

Ранее Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу во время встречи в Белом доме попросит о поставках ракет Tomahawk. Также политики могут обсудить усиление ПВО Украины.

