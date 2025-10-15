Лавров: процесс переговоров, начатый РФ и США на Аляске, не завершен
Фото - © РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе саммита РФ и США на Аляске стороны изложили свою позицию касательно урегулирования украинского кризиса. Министр подчеркнул, что аляскинский процесс еще не завершен, Москва ждет ответ на его предложение, сообщает «Коммерсант».
Лавров отметил, что на саммите было достигнуто взаимное понимание. Между тем американский президент Дональд Трамп заявил, что ему нужно посоветоваться с союзниками по вопросу Украины. Глава МИД РФ предположил, что эти консультации, видимо, все еще продолжаются.
Также Лавров подчеркнул, что американский лидер на переговорах заявил о нежелании эскалации конфликта, так как это в том числе нанесет ущерб перспективам нормализации отношений Москвы и США.
Также в ходе саммита Росии передали некое «предложение», она изложила свою позицию, «заключающуюся в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации», отметил Лавров. Сейчас Кремль ждет реакцию «на наш ответ на их предложение».
Ранее Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу во время встречи в Белом доме попросит о поставках ракет Tomahawk. Также политики могут обсудить усиление ПВО Украины.
