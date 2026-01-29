Лавров: предложения Украины о перемирии неприемлемы для Москвы

Перемирие, которое стремится достичь Украина, является абсолютно неприемлемым для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «ТГРТ» и газете «Тюркие».

«Многократно говорили, президент Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», — подчеркнул он.

Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил свою позицию, напомнив о предыдущем опыте. По его словам, заключенные ранее паузы в боевых действиях использовались Западом исключительно для «накачивания Украины новыми вооружениями», мобилизации дополнительных сил и предоставления Киеву времени «собраться с новыми силами».

Ранее сообщалось о готовности Владимира Зеленского вынести план о завершении войны на референдум при условии согласия России на как минимум 60-дневное перемирие. Сам Зеленский 22 января заявлял, что единственным нерешенным пунктом в мирном плане остается территориальный вопрос.

