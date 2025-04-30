Лавров посетит Доминиканскую республику 30 апреля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров нанесет визит в Доминиканскую республику 30 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства .

Отмечается, что визит приурочен к открытию посольства России в Доминиканской Республике. Глава российского МИД планирует встретиться с президентом Доминиканской республики Л. Абинадером и министром иностранных дел страны Р. Альваресом.

Во время встречи планируется обсудить двусторонние отношения стран и дальнейшее их развитие. Также будут затронуты вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Ранее Сергей Лавров на иномарке BMW приехал на совещание глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро. На месте, где располагаются номера машины, была табличка с надписью «Россия рулит!».